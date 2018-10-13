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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Mitrade
Esta página describe el bróker de Forex Mitrade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Mitrade Global Pty Ltd
Países prohibidos
Bielorrusia
Canadá
Estados Unidos
Irán
Japón
Nueva Zelanda
Rusia
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
POLi
Plataformas de demostración
TradingView
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSC (Mauricio), GB20025791
ASIC, AFSL 398528
Autoridad monetaria de las Islas Caimán, 1612446
CySEC, 438/23
FSCA (Sudáfrica), 54842
CMA (EAU), 20200000397
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Hindi
Indonesio
Coreano
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Indonesio
Coreano
Malayo
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+11
VPS para traders
No
Condiciones especiales
La lista de pares de divisas puede variar en función de la jurisdicción y de otros factores.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:10
Historia
- 2018-10-13Fundó Mitrade
Reseñas
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