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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Markets.com
Данная страница описывает Форекс-брокера Markets.com. Это — не официальный сайт Markets.com, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Сегрегированные счета
- Бесплатное образование
Компании
Safecap Investments Limited,Finalto (BVI) Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
iDEAL
SOFORT
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
TradingView
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
PLN
Польский злотый
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FCA (Великобритания), 607305
FSA (Дания), 6729
CySEC, 092/08
BaFin, 122798
AFM (Нидерланды), 0900-5400 540
FSCA (Южная Африка), 46860
ASIC, 424008
FSC (БВО), SIBA/L/14/1067
Языки сайта
Английский
Арабский
Датский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Нидерландский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Нидерландский
Норвежский
Польский
Румынский
Русский
Турецкий
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Для VIP-трейдеров
Владельцы платинового счета в Markets.com смогут рассчитывать на помощь биржевого маклера. Частью VIP пакета является и услуга «новости на мобильный», плюс бесплатные FX сигналы (SMS). Для того чтобы стать владельцем VIP счета, вам необходимо перевести от $20 000 и более.
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard (UK)Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Standard (Australia)Открыть подробности
Минимальный размер счета250 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5