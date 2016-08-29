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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Markets.com
本页面是有关外汇经纪商Markets.com的描述。它并非Markets.com官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 隔离账户
- 免费培训
公司
Safecap Investments Limited,Finalto (BVI) Ltd
禁止的國家
美國
付款方式
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模拟平台
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账户货币
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波兰兹罗提
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货币对的
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监管
FCA (英国), 607305
FSA (丹麦), 6729
CySEC, 092/08
BaFin, 122798
AFM (荷兰), 0900-5400 540
FSCA (南非), 46860
ASIC, 424008
FSC (英屬維爾京群島), SIBA/L/14/1067
网站语言
英
阿拉伯
丹麦
德
西班牙
法
意大利
荷蘭語
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
意大利
日
荷蘭語
挪威
波兰
羅馬尼亞語
俄
土耳其
汉
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Web窗体
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
對於貴賓交易者
Markets.com的VIP账户持有人可无限制的访问他/她的个人市场交易员。作为VIP套餐的一部分，VIP账户持有人可无限制的使用往手机号内发送新闻服务以及免费的外汇信号服务（短信）。 想要成为VIP账户持有人，初始存款需要至少$20,000。
網站截圖
账户类型
Standard (UK)打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Standard (Australia)打开详情
最低入金额250 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:300
槓桿作用
Forex
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Gold & silver
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