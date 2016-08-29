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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Markets.com
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Markets.com. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Markets.com، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- الحسابات المنفصلة
- تعليم مجاني
شركات
Safecap Investments Limited,Finalto (BVI) Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
iDEAL
SOFORT
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
PLN
بولندي زلوتي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 607305
هيئة الرقابة المالية (الدانمارك), 6729
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 092/08
هيئة الإشراف المالي الفيدرالية الألمانية, 122798
هيئة الرقابة المالية الهولندية (هولندا), 0900-5400 540
FSCA (جنوب إفريقيا), 46860
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 424008
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/14/1067
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الدانماركية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
الهولندية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الهولندية
النرويجية
البولندية
الرومانية
الروسية
التركية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
نموذج الويب
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لتجار كبار الشخصيات
حامل حساب VIP من قبل Markets.com يتمتع بوصول غير محدود إلى متعامل السوق الشخصي الخاص به أو بها . كجزء من باقة , VIP فان حامل حساب VIP يتلقى وصول غير محدود لخدمة الأخبار على الموبايل بالإضافة إلى إشارات فوركس مجانية ( الرسائل النصية القصيرة). كي تصبح حامل حساب VIP يجب ان يكون إيداعك المبدئي بـ$20,000 أو أكثر .
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard (UK)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Standard (Australia)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$250
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5