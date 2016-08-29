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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Markets.com
Esta página describe el bróker de Forex Markets.com. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Cuentas segregadas
- Educación gratis
Compañías
Safecap Investments Limited,Finalto (BVI) Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
iDEAL
SOFORT
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
PLN
Złoty
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FCA (Reino Unido), 607305
FSA (Dinamarca), 6729
CySEC, 092/08
BaFin, 122798
AFM (Los Países Bajos), 0900-5400 540
FSCA (Sudáfrica), 46860
ASIC, 424008
FSC (IVB), SIBA/L/14/1067
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Danés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Neerlandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Neerlandés
Noruego
Polaco
Rumano
Ruso
Turco
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
El titular de la cuenta VIP de Markets.com tiene acceso ilimitado a su propio Negociante de Mercado Personal. Como parte del paquete VIP, el titular a la cuenta recibe el acceso ilimitado al servicio “Noticias al Móvil” más “Señales FX Gratis” (SMS). Para convertirse en titular de la cuenta VIP usted deberá hacer un depósito inicial de $20.000 o más.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard (UK)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Standard (Australia)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta250 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5