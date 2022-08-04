Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: LHFX
Данная страница описывает Форекс-брокера LHFX. Это — не официальный сайт LHFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
Компании
Longhorn LLC
LHFX SA (PTY) Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
BTC
Биткойн
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 52816
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
RegularОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Metals
1:500
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100