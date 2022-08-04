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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: LHFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس LHFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ LHFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
شركات
Longhorn LLC
LHFX SA (PTY) Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
BTC
بيتكوين
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 52816
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Regularفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
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