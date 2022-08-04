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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： LHFX
本页面是有关外汇经纪商LHFX的描述。它并非LHFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 提供联营方案
- 免费培训
公司
Longhorn LLC
LHFX SA (PTY) Ltd
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
比特币
模拟平台
MetaTrader 5
账户货币
BTC
比特币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
监管
FSCA (南非), 52816
网站语言
英
支持语言
英
支持方式
电子邮件
Web窗体
回调
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Regular打开详情
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Metals
1:500
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100