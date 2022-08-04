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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: LHFX
Esta página describe el bróker de Forex LHFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Programa de afiliación
- Educación gratis
Compañías
Longhorn LLC
LHFX SA (PTY) Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Bitcoin
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
BTC
Bitcoin
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 52816
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
RegularAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Metals
1:500
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100