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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: IronFX
Данная страница описывает Форекс-брокера IronFX. Это — не официальный сайт IronFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Предупреждающие знаки
Трейдерам стоит учесть, что против IronFX и компании-оператора этого брокера (Notesco Financial Services Limited) есть множество жалоб, на которые так и не было дано нормального ответа или решения. Согласно ESMA, у вас могут возникнуть трудности при решении потенциальных проблем с этим брокером через кипрского регулятора.
Компании
Notesco Financial Services Limited
Запрещенные страны
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Местный банковский платеж
FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
BTC
Биткойн
CZK
Чешская крона
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
PLN
Польский злотый
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/LVL
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/LVL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
CySEC, 125/10
ASIC, 417482
FCA (Великобритания), 585561
FSCA (Южная Африка), 45276
Языки сайта
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Греческий
Испанский
Персидский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Малайский
Нидерландский
Португальский
Русский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Чешский
Немецкий
Испанский
Персидский
Французский
Итальянский
Иврит
Японский
Корейский
Румынский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
5 000 $
Для VIP-трейдеров
- Низкие спреды.
- Пользователи VIP счетов получают бонус на все депозиты.
- Эксклюзивный, индивидуализированный сервис 24/7.
- Эксклюзивный дилинговый отдел горячей линии.
- Пользователи VIP счетов получают бонус на все депозиты.
- Эксклюзивный, индивидуализированный сервис 24/7.
- Эксклюзивный дилинговый отдел горячей линии.
Скриншот сайта
Типы счетов
Zero fixed spreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20