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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IronFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IronFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ IronFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
علامات التحذير
يجب على المتداولين الانتباه إلى وجود عدد من الشكاوى التي لم يتم حلها حتى الآن ضد IronFX وشركتها الأم (Notesco Financial Services Limited). وفقًا لـ ESMA، قد تواجه صعوبة في حل أي مشكلة قد تطرأ من خلال هيئة التنظيم القبرصية.
شركات
Notesco Financial Services Limited
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كوبا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Perfect Money
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
بتكوين
إيثريوم
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
BTC
بيتكوين
CZK
كورونا تشيكي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
PLN
بولندي زلوتي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/LVL
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/LVL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 125/10
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 417482
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 585561
FSCA (جنوب إفريقيا), 45276
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
الهولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الإيطالية
العبرية
اليابانية
الكورية
الرومانية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$5,000
لتجار كبار الشخصيات
- أقل فروق سعر.
- أصحاب حسابات كبار العملاء VIPيتم مكافأتهم من خلال حافز ترحيب على كل الودائع
- ، خدمة فردية حصرية24/7.
- خط ساخن مخصص لقسم التعامل.
- أصحاب حسابات كبار العملاء VIPيتم مكافأتهم من خلال حافز ترحيب على كل الودائع
- ، خدمة فردية حصرية24/7.
- خط ساخن مخصص لقسم التعامل.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Zero fixed spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20