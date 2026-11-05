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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: IronFX
Esta página describe el bróker de Forex IronFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Señales de advertencia
Los operadores deben ser conscientes de que existen múltiples reclamaciones sin resolver contra IronFX y su compañía matriz (Notesco Financial Services Limited). Según la ESMA, podría resultarle difícil resolver cualquier posible problema a través del regulador chipriota.
Compañías
Notesco Financial Services Limited
Países prohibidos
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Transferencia bancaria local
FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
BTC
Bitcoin
CZK
Corona checa
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
PLN
Złoty
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/LVL
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/LVL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
CySEC, 125/10
ASIC, 417482
FCA (Reino Unido), 585561
FSCA (Sudáfrica), 45276
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Griego
Español
Persa
Francés
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Neerlandés
Portugués
Ruso
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Checo
Alemán
Español
Persa
Francés
Italiano
Hebreo
Japonés
Coreano
Rumano
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
5.000 $
Para los comerciantes vip
- Los spreads más bajos.
- Los titulares de cuentas VIP son recompensados con un bono de bienvenida de trading en todos los depósitos.
- Servicio exclusivo e individualizado 24/7.
- Línea directa exclusiva del departamento de negociación.
- Los titulares de cuentas VIP son recompensados con un bono de bienvenida de trading en todos los depósitos.
- Servicio exclusivo e individualizado 24/7.
- Línea directa exclusiva del departamento de negociación.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Zero fixed spreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:20