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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： IronFX
本页面是有关外汇经纪商IronFX的描述。它并非IronFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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监管
CySEC, 125/10
ASIC, 417482
FCA (英国), 585561
FSCA (南非), 45276
网站语言
英
阿拉伯
捷克
德
希腊
西班牙
波斯
法
印尼
意大利
日
朝鮮語
马来
荷蘭語
葡萄牙語
俄
汉
支持语言
英
捷克
德
西班牙
波斯
法
意大利
希伯来
日
朝鮮語
羅馬尼亞語
俄
汉
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
辦公室
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
存款超過免費
5,000 $
對於貴賓交易者
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- VIP 账户持有人的所有资金存入均会获得首次交易奖励。
- 7 天 24 小时全天候个性化专享服务。
- 交易部专享服务热线。
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最低入金额500 $
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固定的
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最大槓桿
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Forex
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