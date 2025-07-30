Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: INVESTAiN
Данная страница описывает Форекс-брокера INVESTAiN. Это — не официальный сайт INVESTAiN, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- Управление счетами
Компании
INVESTAiN Ltd
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
Местный банковский платеж
Tether (USDT)
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/DKK
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSC (Маврикий), GB24202963
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
10 000 $
Скриншот сайта
Типы счетов
StarterОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100
AdvancedОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100