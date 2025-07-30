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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: INVESTAiN
Esta página describe el bróker de Forex INVESTAiN. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
Compañías
INVESTAiN Ltd
Métodos de pago
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Transferencia bancaria local
Tether (USDT)
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/DKK
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSC (Mauricio), GB24202963
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
10.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StarterAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100
AdvancedAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100