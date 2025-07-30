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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: INVESTAiN
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس INVESTAiN. وهي ليست الموقع الرسمي لـ INVESTAiN، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
شركات
INVESTAiN Ltd
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Tether (USDT)
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/DKK
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24202963
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$10,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Starterفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100
Advancedفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100