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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： INVESTAiN
本页面是有关外汇经纪商INVESTAiN的描述。它并非INVESTAiN官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 隔离账户
- VPS
- 提供联营方案
- 管理账户
公司
INVESTAiN Ltd
付款方式
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当地银行转账
Tether (USDT)
账户货币
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货币对的
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USD/JPY
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USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
监管
FSC (毛里求斯), GB24202963
网站语言
英
支持语言
英
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
存款超過免費
10,000 $
網站截圖
账户类型
Starter打开详情
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100
Advanced打开详情
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Options
1:10
Futures
1:10
Indexes
1:100
ETF
1:100