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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: INFINOX
Данная страница описывает Форекс-брокера INFINOX. Это — не официальный сайт INFINOX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Управление счетами
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
INFINOX CAPITAL Ltd, INFINOX Limited, INFINOX Limited (UK), INFINOX Services EU Limited
Запрещенные страны
Афганистан
Бельгия
Индия
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
IXO
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/GDP
BTC/USD
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/BCH
ETH/XAU
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/USD
HKD/JPY
HKD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XET/USD
XLC/USD
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 501057
FSC (Маврикий), GB20025832
FSCA (Южная Африка), 50506
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA F-188
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Малайский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STPОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2