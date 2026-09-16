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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: INFINOX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس INFINOX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ INFINOX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
INFINOX CAPITAL Ltd, INFINOX Limited, INFINOX Limited (UK), INFINOX Services EU Limited
الدول المحظورة
أفغانستان
الهند
الولايات المتحدة
بلجيكا
كندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
IXO
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/GDP
BTC/USD
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/BCH
ETH/XAU
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/USD
HKD/JPY
HKD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XET/USD
XLC/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 501057
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB20025832
FSCA (جنوب إفريقيا), 50506
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, SIA F-188
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2