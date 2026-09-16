热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： INFINOX
本页面是有关外汇经纪商INFINOX的描述。它并非INFINOX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 管理账户
- 免费培训
- 电话交易
公司
INFINOX CAPITAL Ltd, INFINOX Limited, INFINOX Limited (UK), INFINOX Services EU Limited
禁止的國家
加拿大
印度
比利时
美國
阿富汗
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
Litecoin
比特币
以太坊
比特幣現金
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
IXO
账户货币
AUD
澳大利亚元
EUR
欧元
GBP
英镑
JPY
日圓
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/GDP
BTC/USD
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/BCH
ETH/XAU
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/USD
HKD/JPY
HKD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XET/USD
XLC/USD
XRP/USD
监管
FCA (英国), 501057
FSC (毛里求斯), GB20025832
FSCA (南非), 50506
巴哈马证券委员会, SIA F-188
网站语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
印尼
意大利
日
朝鮮語
马来
葡萄牙語
泰
越南
汉
支持语言
英
汉
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
Web窗体
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
ECN打开详情
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STP打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2