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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: INFINOX
Esta página describe el bróker de Forex INFINOX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
INFINOX CAPITAL Ltd, INFINOX Limited, INFINOX Limited (UK), INFINOX Services EU Limited
Países prohibidos
Afganistán
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
India
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
IXO
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/GDP
BTC/USD
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/BCH
ETH/XAU
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/USD
HKD/JPY
HKD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XET/USD
XLC/USD
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 501057
FSC (Mauricio), GB20025832
FSCA (Sudáfrica), 50506
Comisión de valores de las Bahamas , SIA F-188
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Futures
1:10
Indexes
1:20
Bonds
1:10
Cryptocurrencies
1:2