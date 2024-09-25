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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: HF Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера HF Markets. Это — не официальный сайт HF Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
HF Markets (SV) Ltd, HF Markets (UK) Ltd, HF Markets (DIFC) Ltd, HF Markets SA (PTY) Ltd, HF Markets (Seychelles) Ltd
Запрещенные страны
Бельгия
Иран
Канада
Кения
Корейская Народно-Демократическая Республика
Судан
Южная Африка
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
CySEC, 183/12
DFSA (Дубай), F004885
FCA (Великобритания), 801701
FSC (Маврикий), 094286
FSCA (Южная Африка), 46632
FSA (Сейшельские Острова), 8419176-1
Управление рынками капитала Кении, 26/01/2022
Языки сайта
Английский
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Болгарский
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Малайский
Польский
Португальский
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Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Греческий
Испанский
Персидский
Хинди
Японский
Корейский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
5 000 $
Для VIP-трейдеров
Меньшие комиссионные с более низким спредом.
Скриншот сайта
Типы счетов
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Islamic AccountОткрыть подробности
Минимальный размер счета150 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Soft commodities
1:100
ZeroОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:1000