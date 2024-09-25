热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： HF Markets
本页面是有关外汇经纪商HF Markets的描述。它并非HF Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 交易比赛
- 隔离账户
- VPS
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 管理账户
- 免费培训
- 电话交易
公司
HF Markets (SV) Ltd, HF Markets (UK) Ltd, HF Markets (DIFC) Ltd, HF Markets SA (PTY) Ltd, HF Markets (Seychelles) Ltd
禁止的國家
伊朗
加拿大
南非
朝鲜民主主义人民共和国
比利时
肯尼亚
苏丹
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
比特币
以太坊
Ripple
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天)
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
监管
CySEC, 183/12
DFSA（杜拜）, F004885
FCA (英国), 801701
FSC (毛里求斯), 094286
FSCA (南非), 46632
FSA ( 塞舌尔), 8419176-1
肯尼亚资本市场管理局, 26/01/2022
网站语言
英
阿拉伯
保加利亚
德
希腊
西班牙
波斯
法
印地
匈牙利
意大利
日
朝鮮語
马来
波兰
葡萄牙語
羅馬尼亞語
斯洛伐克
泰
他加祿語
乌尔都
越南
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
希腊
西班牙
波斯
印地
日
朝鮮語
俄
汉
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Web窗体
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
存款超過免費
5,000 $
對於貴賓交易者
低点差低佣金。
網站截圖
账户类型
Premium打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Islamic Account打开详情
最低入金额150 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Soft commodities
1:100
Zero打开详情
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Cent打开详情
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:1000