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Perfil de bróker: HF Markets
Esta página describe el bróker de Forex HF Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
HF Markets (SV) Ltd, HF Markets (UK) Ltd, HF Markets (DIFC) Ltd, HF Markets SA (PTY) Ltd, HF Markets (Seychelles) Ltd
Países prohibidos
Bélgica
Canadá
Corea del Norte
Irán
Kenia
Sudáfrica
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
CySEC, 183/12
DFSA (Dubái), F004885
FCA (Reino Unido), 801701
FSC (Mauricio), 094286
FSCA (Sudáfrica), 46632
FSA (Seychelles), 8419176-1
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 26/01/2022
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Búlgaro
Alemán
Griego
Español
Persa
Francés
Hindi
Húngaro
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Polaco
Portugués
Rumano
Eslovaco
Tailandés
Tagalo
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Persa
Hindi
Japonés
Coreano
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
5.000 $
Para los comerciantes vip
Comisiones más bajas con spreads más ajustados.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Islamic AccountAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta150 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Soft commodities
1:100
ZeroAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:1000