النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: HF Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس HF Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ HF Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
HF Markets (SV) Ltd, HF Markets (UK) Ltd, HF Markets (DIFC) Ltd, HF Markets SA (PTY) Ltd, HF Markets (Seychelles) Ltd
الدول المحظورة
السودان
بلجيكا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جنوب أفريقيا
كندا
كينيا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Ripple
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 183/12
DFSA (دبي), F004885
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 801701
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), 094286
FSCA (جنوب إفريقيا), 46632
هيئة الخدمات المالية (سيشل), 8419176-1
هيئة السوق المالية (كينيا), 26/01/2022
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفارسية
الفرنسية
الهندية
المجرية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الرومانية
السلوفاكية
التايلاندية
التاغالوغية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفارسية
الهندية
اليابانية
الكورية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$5,000
لتجار كبار الشخصيات
عمولات اقل وأسعار اسبريد اصغر .
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Islamic Accountفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$150
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Soft commodities
1:100
Zeroفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:25
Indexes
1:1000