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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: GTC FX
Данная страница описывает Форекс-брокера GTC FX. Это — не официальный сайт GTC FX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- VPS
- MAM
Компании
GTC Group LLC-FZ
TC Global Trade Capital Co., Limited
GTC Global Pty Ltd
GTC Global Ltd
GTC Multi Trading DMCC
Запрещенные страны
Ангола
Афганистан
Ирак
Иран
Йемен
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Либерия
Республика Конго
Российская Федерация
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
Apple Pay
Google Pay
Dragonpay
AstroPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
МетаТрейдер 4
Валюта счета
AED
Дирхам ОАЭ
AUD
Австралийский доллар
EUR
Евро
JPY
Японская иена
NGN
Нигерийская найра
NZD
Новозеландский доллар
USD
Доллар США
Регулирование
FSC (Маврикий), GB22200292
ASIC, 611436796
CMA (ОАЭ), 202200000007
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 40354
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Хинди
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
5 000 $
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета3 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100