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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: GTC FX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس GTC FX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ GTC FX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- VPS
- MAM
شركات
GTC Group LLC-FZ
TC Global Trade Capital Co., Limited
GTC Global Pty Ltd
GTC Global Ltd
GTC Multi Trading DMCC
الدول المحظورة
أفغانستان
أنغولا
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
الكونغو
الولايات المتحدة
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كوبا
ليبيريا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
Apple Pay
Google Pay
Dragonpay
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 5
MetaTrader 4
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
JPY
الين الياباني
NGN
نايرا نيجيرى
NZD
دولار نيوزيلندى
USD
دولار أمريكي
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB22200292
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 611436796
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 202200000007
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 40354
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$5,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$3,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100