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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： GTC FX
本页面是有关外汇经纪商GTC FX的描述。它并非GTC FX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- VPS
- MAM
公司
GTC Group LLC-FZ
TC Global Trade Capital Co., Limited
GTC Global Pty Ltd
GTC Global Ltd
GTC Multi Trading DMCC
禁止的國家
也门
伊拉克
伊朗
俄罗斯
刚果共和国
利比里亚
叙利亚
古巴
安哥拉
朝鲜民主主义人民共和国
索马里
美國
苏丹
阿富汗
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
Apple Pay
Google Pay
Dragonpay
AstroPay
模拟平台
MetaTrader 5
MetaTrader 4
账户货币
AED
阿联酋迪尔汗
AUD
澳大利亚元
EUR
欧元
JPY
日圓
NGN
奈及利亞奈拉
NZD
紐西蘭元
USD
美元
监管
FSC (毛里求斯), GB22200292
ASIC, 611436796
CMA (阿拉伯联合酋长国), 202200000007
瓦努阿图金融服务委员会, 40354
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印地
印尼
意大利
日
朝鮮語
马来
葡萄牙語
俄
土耳其
越南
汉
支持语言
英
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
存款超過免費
5,000 $
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
Pro打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ECN打开详情
最低入金额3,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100