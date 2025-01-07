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Perfil de bróker: GTC FX
Esta página describe el bróker de Forex GTC FX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- VPS
- MAM
Compañías
GTC Group LLC-FZ
TC Global Trade Capital Co., Limited
GTC Global Pty Ltd
GTC Global Ltd
GTC Multi Trading DMCC
Países prohibidos
Afganistán
Angola
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Irak
Irán
Liberia
República del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
Apple Pay
Google Pay
Dragonpay
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
JPY
Yen
NGN
Naira
NZD
Dólar neozelandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
Regulación
FSC (Mauricio), GB22200292
ASIC, 611436796
CMA (EAU), 202200000007
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 40354
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
5.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:125
Energies
1:400
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta3.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100