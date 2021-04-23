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Образование
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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: FXTM
Данная страница описывает Форекс-брокера FXTM. Это — не официальный сайт FXTM, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Forextime Ltd,Forextime UK Limited, Exinity Limited, FT Global Limited, Exinity UK Ltd, Exinity Capital East Africa,
Запрещенные страны
Белоруссия
Бразилия
Великобритания
Гаити
Гонконг
Ирак
Иран
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Маврикий
Мьянма
Пуэрто-Рико
Российская Федерация
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Суринам
Япония
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
QIWI
Perfect Money
DIXIPAY
FasaPay
Bitcoin
Google Pay
ЮMoney
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 60 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
NGN
Нигерийская найра
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAU/EUR
XAU/GBP
Регулирование
FSC (Маврикий), C113012295
FCA (Великобритания), 777911
FSCA (Южная Африка), 46614
Управление рынками капитала Кении, 135
Языки сайта
Английский
Арабский
Персидский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Нидерландский
Польский
Русский
Словацкий
Сербский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
AdvantageОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Futures
1:500
Cryptocurrencies
1:5
Advantage PlusОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Cryptocurrencies
1:5