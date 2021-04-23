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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： FXTM
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监管
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FCA (英国), 777911
FSCA (南非), 46614
肯尼亚资本市场管理局, 135
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支持语言
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支持方式
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