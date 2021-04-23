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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: FXTM
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FXTM. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FXTM، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Forextime Ltd,Forextime UK Limited, Exinity Limited, FT Global Limited, Exinity UK Ltd, Exinity Capital East Africa,
الدول المحظورة
البرازيل
الجمهورية العربية السورية
العراق
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
اليابان
بورتوريكو
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
سورينام
كندا
كوبا
موريشيوس
ميانمار
هايتي
هونغ كونغ
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
QIWI
Perfect Money
DIXIPAY
FasaPay
بتكوين
Google Pay
YooMoney
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 60 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
NGN
نايرا نيجيرى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAU/EUR
XAU/GBP
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C113012295
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 777911
FSCA (جنوب إفريقيا), 46614
هيئة السوق المالية (كينيا), 135
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفارسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
الهولندية
البولندية
الروسية
السلوفاكية
الصربية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Advantageفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Futures
1:500
Cryptocurrencies
1:5
Advantage Plusفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Cryptocurrencies
1:5