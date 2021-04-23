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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: FXTM

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FXTM. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FXTM، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

FXTM (fxtm.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • المدير الشخصي
  • مسابقات التداول
  • الحسابات المنفصلة
  • حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
  • برنامج الشراكة
  • تعليم مجاني
  • التداول عبر الهاتف
يزور

شركات
Forextime Ltd,Forextime UK Limited, Exinity Limited, FT Global Limited, Exinity UK Ltd, Exinity Capital East Africa,
تأسست في: 2011
على الأنترنت منذ: 2011
تصنيف الوسيط
FXTM
8.5 / 10
49 تقييمات مؤهلة
انظر الاستعراضات
الدول المحظورة
البرازيل
البرازيل
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
العراق
العراق
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
اليابان
اليابان
بورتوريكو
بورتوريكو
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
سورينام
سورينام
كندا
كندا
كوبا
كوبا
موريشيوس
موريشيوس
ميانمار
ميانمار
هايتي
هايتي
هونغ كونغ
هونغ كونغ
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
QIWI
Perfect Money
DIXIPAY
FasaPay
بتكوين
Google Pay
YooMoney
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 60 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
NGN
نايرا نيجيرى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAU/EUR
XAU/GBP
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), C113012295
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 777911
FSCA (جنوب إفريقيا), 46614
هيئة السوق المالية (كينيا), 135
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفارسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
الهولندية
البولندية
الروسية
السلوفاكية
الصربية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب

الوسطاء المماثلون