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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: FXTM
Esta página describe el bróker de Forex FXTM. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Forextime Ltd,Forextime UK Limited, Exinity Limited, FT Global Limited, Exinity UK Ltd, Exinity Capital East Africa,
Países prohibidos
Bielorrusia
Birmania
Brasil
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Haití
Hong Kong
Irak
Irán
Japón
Mauricio
Puerto Rico
Reino Unido
Rusia
Siria
Suriname
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
QIWI
Perfect Money
DIXIPAY
FasaPay
Bitcoin
Google Pay
YooMoney
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 60 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días)
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
NGN
Naira
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAU/EUR
XAU/GBP
Regulación
FSC (Mauricio), C113012295
FCA (Reino Unido), 777911
FSCA (Sudáfrica), 46614
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 135
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Persa
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Griego
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Malayo
Neerlandés
Polaco
Ruso
Eslovaco
Serbio
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
AdvantageAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Futures
1:500
Cryptocurrencies
1:5
Advantage PlusAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Cryptocurrencies
1:5