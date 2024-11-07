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Профиль брокера: FXOpen

Данная страница описывает Форекс-брокера FXOpen. Это — не официальный сайт FXOpen, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

FXOpen (fxopen.com)
Недоступен для трейдеров из США
  • Бонусы
  • PAMM
  • Соревновая трейдеров
  • Сегрегированные счета
  • VPS
  • Партнерская программа
Посетить

Компании
FXOpen AU, FXOpen UK, FXOpen EU, FXOpen INT
Основан в: 2003
Онлайн с: 2005
Рейтинг брокера
FXOpen
8.9 / 10
55 отзывов с рейтингом
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Запрещенные страны
Бельгия
Бельгия
Канада
Канада
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Япония
Япония
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
TickTrader (Ограничение 30 дней)
TradingView
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CZK/EUR
CZK/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
HUF/EUR
HUF/USD
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/RUB
LTC/USD
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PPC/BTC
PPC/USD
SGD/JPY
SIL/VER
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
Регулирование
FCA (Великобритания), 579202
ASIC, 412871
Financial Commission, 01.09.2013
CySEC, 194/13
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Индонезийский
Малайский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Форум
Телефон
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Скриншот сайта

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