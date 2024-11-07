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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: FXOpen
Данная страница описывает Форекс-брокера FXOpen. Это — не официальный сайт FXOpen, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
Компании
FXOpen AU, FXOpen UK, FXOpen EU, FXOpen INT
Запрещенные страны
Бельгия
Канада
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
TickTrader (Ограничение 30 дней)
TradingView
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CZK/EUR
CZK/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
HUF/EUR
HUF/USD
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/RUB
LTC/USD
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PPC/BTC
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SIL/VER
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
Регулирование
FCA (Великобритания), 579202
ASIC, 412871
Financial Commission, 01.09.2013
CySEC, 194/13
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Индонезийский
Малайский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Форум
Телефон
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Скриншот сайта
Типы счетов
Micro (FXOpen INT)Открыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen INT)Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
ECN (FXOpen AU)Открыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
STP (FXOpen AU)Открыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета3 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
Cryptocurrencies
1:3
Crypto (FXOpen INT)Открыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Cryptocurrencies
1:3
Кредитное плечо
Cryptocurrencies
1:3
STP (FXOpen INT)Открыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STP (FXOpen UK, FXOpen EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO STP (FXOpen UK, FXOpen EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета3 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500