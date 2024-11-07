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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: FXOpen
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FXOpen. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FXOpen، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
شركات
FXOpen AU, FXOpen UK, FXOpen EU, FXOpen INT
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
اليابان
بلجيكا
كندا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
TickTrader (محدود بـ 30 أيام)
TradingView
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CZK/EUR
CZK/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
HUF/EUR
HUF/USD
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/RUB
LTC/USD
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PPC/BTC
PPC/USD
SGD/JPY
SIL/VER
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 579202
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 412871
Financial Commission, 01.09.2013
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 194/13
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأندونيسية
الملايو
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
المنتدى
الهاتف
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Micro (FXOpen INT)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen INT)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
ECN (FXOpen AU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
STP (FXOpen AU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$3,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
Cryptocurrencies
1:3
Crypto (FXOpen INT)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Cryptocurrencies
1:3
تَأثِير
Cryptocurrencies
1:3
STP (FXOpen INT)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STP (FXOpen UK, FXOpen EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO STP (FXOpen UK, FXOpen EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$3,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500