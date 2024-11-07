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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： FXOpen
本页面是有关外汇经纪商FXOpen的描述。它并非FXOpen官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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监管
FCA (英国), 579202
ASIC, 412871
Financial Commission, 01.09.2013
CySEC, 194/13
网站语言
英
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支持语言
英
阿拉伯
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