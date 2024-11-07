中文

热门结果

工具

头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
廣告
BBS Markets：外汇交易，最高杠杆可达1:1000
$ £ ¥
¥ £ $

经纪商简介： FXOpen

本页面是有关外汇经纪商FXOpen的描述。它并非FXOpen官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

FXOpen (fxopen.com)
不支持美国交易者
  • 奖励
  • PAMM
  • 交易比赛
  • 隔离账户
  • VPS
  • 提供联营方案
訪問

公司
FXOpen AU, FXOpen UK, FXOpen EU, FXOpen INT
成立于: 2003
自上線以來: 2005
經紀人評級
FXOpen
8.9 / 10
55 合格评论
查看評論
禁止的國家
加拿大
加拿大
日本
日本
比利时
比利时
美國
美國
付款方式
电汇
信用卡
FasaPay
Litecoin
比特币
以太坊
比特幣現金
AdvCash
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天)
MetaTrader 5 (限制 30 天)
TickTrader (限制 30 天)
TradingView
账户货币
AUD
澳大利亚元
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
JPY
日圓
SGD
新加坡元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CZK/EUR
CZK/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
HUF/EUR
HUF/USD
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/RUB
LTC/USD
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PPC/BTC
PPC/USD
SGD/JPY
SIL/VER
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
监管
FCA (英国), 579202
ASIC, 412871
Financial Commission, 01.09.2013
CySEC, 194/13
网站语言
阿拉伯
西班牙
匈牙利
印尼
意大利
葡萄牙語
土耳其
支持语言
阿拉伯
印尼
马来
支持方式
电子邮件
网络聊天
论坛
电话
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
免费
網站截圖

類似經紀人