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Perfil de bróker: FXOpen
Esta página describe el bróker de Forex FXOpen. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
Compañías
FXOpen AU, FXOpen UK, FXOpen EU, FXOpen INT
Países prohibidos
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Japón
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días)
TickTrader (Limitado con 30 días)
TradingView
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
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CZK/USD
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EUR/CAD
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EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
HUF/EUR
HUF/USD
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/RUB
LTC/USD
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PPC/BTC
PPC/USD
SGD/JPY
SIL/VER
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
Regulación
FCA (Reino Unido), 579202
ASIC, 412871
Financial Commission, 01.09.2013
CySEC, 194/13
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Húngaro
Indonesio
Italiano
Portugués
Ruso
Tailandés
Turco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Indonesio
Malayo
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Fóro
Teléfono
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Micro (FXOpen INT)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen INT)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
ECN (FXOpen AU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
STP (FXOpen AU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta3.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Energies
1:25
Cryptocurrencies
1:3
Crypto (FXOpen INT)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Cryptocurrencies
1:3
Apalancamiento
Cryptocurrencies
1:3
STP (FXOpen INT)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
ECN (FXOpen UK, FXOpen EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STP (FXOpen UK, FXOpen EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
PRO STP (FXOpen UK, FXOpen EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta3.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500