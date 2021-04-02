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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Equiti
Данная страница описывает Форекс-брокера Equiti. Это — не официальный сайт Equiti, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Equiti Group Limited (Jordan)
Запрещенные страны
Бельгия
Канада
Сингапур
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
FasaPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AED
Дирхам ОАЭ
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
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CHF/SGD
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EUR/CHF
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EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
FDA/USD
FTM/USD
FTT/USD
FXS/USD
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
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GMT/USD
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GRI/USD
GRT/USD
GST/USD
HNT/USD
IMX/USD
KNC/USD
LEO/USD
LKS/USD
LNK/USD
LRC/USD
LTC/USD
MKR/USD
MNA/USD
MSL/USD
MTA/USD
MTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OKB/USD
OMG/USD
PRM/USD
RAY/USD
RDR/USD
REN/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHB/USD
SKL/USD
SND/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
STG/USD
STX/USD
SXP/USD
TMO/USD
TON/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WVS/USD
XRP/USD
YFI/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 528328
Dubai Gold and Commodities Exchange, 31573
CMA (ОАЭ), 607136
DMCC (Дубай), 31573
CySEC, 415/22
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Часовой пояс сервера
GMT-3
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Executive (Equiti Global Markets)Открыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Premiere (Equiti Global Markets)Открыть подробности
Минимальный размер счета3 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Metals
1:500
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
AdvancedОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10