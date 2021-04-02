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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Equiti
Esta página describe el bróker de Forex Equiti. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Equiti Group Limited (Jordan)
Países prohibidos
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Singapur
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
FasaPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JOD
Dinar jordano
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ANC/USD
APE/USD
ATM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVE/USD
AVX/USD
AXS/USD
BAL/USD
BAT/USD
BBA/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CEL/USD
CHF/JPY
CHF/SGD
CHZ/USD
CMP/USD
CRO/USD
CRV/USD
CTX/USD
CVX/USD
DOG/USD
DOT/USD
DYX/USD
ENJ/USD
ENS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
FDA/USD
FTM/USD
FTT/USD
FXS/USD
GAL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GDS/USD
GLA/USD
GMT/USD
GNE/USD
GRI/USD
GRT/USD
GST/USD
HNT/USD
IMX/USD
KNC/USD
LEO/USD
LKS/USD
LNK/USD
LRC/USD
LTC/USD
MKR/USD
MNA/USD
MSL/USD
MTA/USD
MTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OKB/USD
OMG/USD
PRM/USD
RAY/USD
RDR/USD
REN/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHB/USD
SKL/USD
SND/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
STG/USD
STX/USD
SXP/USD
TMO/USD
TON/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WVS/USD
XRP/USD
YFI/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 528328
Dubai Gold and Commodities Exchange, 31573
CMA (EAU), 607136
DMCC (Dubái), 31573
CySEC, 415/22
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT-3
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Executive (Equiti Global Markets)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Premiere (Equiti Global Markets)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta3.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Metals
1:500
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
AdvancedAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10