热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Equiti
本页面是有关外汇经纪商Equiti的描述。它并非Equiti官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 个人经理
- 交易比赛
- 隔离账户
- 管理账户
- MAM
- 免费培训
- 电话交易
公司
Equiti Group Limited (Jordan)
禁止的國家
加拿大
新加坡
比利时
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
FasaPay
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
AED
阿联酋迪尔汗
EUR
欧元
GBP
英镑
JOD
約旦第納爾
JPY
日圓
USD
美元
货币对的
ANC/USD
APE/USD
ATM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVE/USD
AVX/USD
AXS/USD
BAL/USD
BAT/USD
BBA/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CEL/USD
CHF/JPY
CHF/SGD
CHZ/USD
CMP/USD
CRO/USD
CRV/USD
CTX/USD
CVX/USD
DOG/USD
DOT/USD
DYX/USD
ENJ/USD
ENS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
FDA/USD
FTM/USD
FTT/USD
FXS/USD
GAL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GDS/USD
GLA/USD
GMT/USD
GNE/USD
GRI/USD
GRT/USD
GST/USD
HNT/USD
IMX/USD
KNC/USD
LEO/USD
LKS/USD
LNK/USD
LRC/USD
LTC/USD
MKR/USD
MNA/USD
MSL/USD
MTA/USD
MTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OKB/USD
OMG/USD
PRM/USD
RAY/USD
RDR/USD
REN/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHB/USD
SKL/USD
SND/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
STG/USD
STX/USD
SXP/USD
TMO/USD
TON/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WVS/USD
XRP/USD
YFI/USD
监管
FCA (英国), 528328
Dubai Gold and Commodities Exchange, 31573
CMA (阿拉伯联合酋长国), 607136
DMCC (杜拜), 31573
CySEC, 415/22
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
支持语言
英
阿拉伯
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
辦公室
服务器时区
GMT-3
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Executive (Equiti Global Markets)打开详情
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Premiere (Equiti Global Markets)打开详情
最低入金额3,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Metals
1:500
Standard打开详情
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Advanced打开详情
最低入金额10,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10