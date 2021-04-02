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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Equiti
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Equiti. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Equiti، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Equiti Group Limited (Jordan)
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
بلجيكا
سنغافورة
كندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
FasaPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JOD
دينار أردني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ANC/USD
APE/USD
ATM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVE/USD
AVX/USD
AXS/USD
BAL/USD
BAT/USD
BBA/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CEL/USD
CHF/JPY
CHF/SGD
CHZ/USD
CMP/USD
CRO/USD
CRV/USD
CTX/USD
CVX/USD
DOG/USD
DOT/USD
DYX/USD
ENJ/USD
ENS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
FDA/USD
FTM/USD
FTT/USD
FXS/USD
GAL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GDS/USD
GLA/USD
GMT/USD
GNE/USD
GRI/USD
GRT/USD
GST/USD
HNT/USD
IMX/USD
KNC/USD
LEO/USD
LKS/USD
LNK/USD
LRC/USD
LTC/USD
MKR/USD
MNA/USD
MSL/USD
MTA/USD
MTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OKB/USD
OMG/USD
PRM/USD
RAY/USD
RDR/USD
REN/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHB/USD
SKL/USD
SND/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
STG/USD
STX/USD
SXP/USD
TMO/USD
TON/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WVS/USD
XRP/USD
YFI/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 528328
بورصة دبي لتبادل الذهب والسلع, 31573
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 607136
DMCC (إمارة دبي), 31573
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 415/22
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT-3
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Executive (Equiti Global Markets)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Premiere (Equiti Global Markets)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$3,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:100
Metals
1:500
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Advancedفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10