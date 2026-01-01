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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: EBC
Данная страница описывает Форекс-брокера EBC. Это — не официальный сайт EBC, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- MAM
Компании
EBC Financial Group (SVG) LLC
EBC Financial Group (UK) LTD
Запрещенные страны
Гонконг
Канада
Малайзия
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
UnionPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Регулирование
Управление денежного обращения Каймановых островов, 2038223
FCA (Великобритания), 927552
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Хинди
Индонезийский
Корейский
Португальский
Русский
Тайский
Урду
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Индонезийский
Японский
Вьетнамский
Китайский
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
ProfessionalОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
AUD/JPY
AUD/AZD
CAD/CHF
CADJPY
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100