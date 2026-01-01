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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： EBC
本页面是有关外汇经纪商EBC的描述。它并非EBC官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- MAM
公司
EBC Financial Group (SVG) LLC
EBC Financial Group (UK) LTD
禁止的國家
加拿大
美國
香港
马来西亚
付款方式
PayPal
电汇
信用卡
UnionPay
模拟平台
MetaTrader 4
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
监管
开曼群岛金融管理局（金管局）, 2038223
FCA (英国), 927552
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
印地
印尼
朝鮮語
葡萄牙語
俄
泰
乌尔都
越南
汉
支持语言
英
印尼
日
越南
汉
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
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