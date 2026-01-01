Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: EBC
Esta página describe el bróker de Forex EBC. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- MAM
Compañías
EBC Financial Group (SVG) LLC
EBC Financial Group (UK) LTD
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Hong Kong
Malasia
Métodos de pago
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
UnionPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Regulación
Autoridad monetaria de las Islas Caimán, 2038223
FCA (Reino Unido), 927552
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Hindi
Indonesio
Coreano
Portugués
Ruso
Tailandés
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Indonesio
Japonés
Vietnamita
Chino
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
ProfessionalAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
AUD/JPY
AUD/AZD
CAD/CHF
CADJPY
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100