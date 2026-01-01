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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: EBC
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس EBC. وهي ليست الموقع الرسمي لـ EBC، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- MAM
شركات
EBC Financial Group (SVG) LLC
EBC Financial Group (UK) LTD
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
كندا
ماليزيا
هونغ كونغ
خيارات الدفع
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
UnionPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة النقد في جزر كايمان, 2038223
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 927552
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الهندية
الأندونيسية
الكورية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأندونيسية
اليابانية
الفيتنامية
الصينية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Professionalفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
AUD/JPY
AUD/AZD
CAD/CHF
CADJPY
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100