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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: ActivTrades
Данная страница описывает Форекс-брокера ActivTrades. Это — не официальный сайт ActivTrades, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
ActivTrades Plc.
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
SOFORT
Bitcoin
AstroPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
ActivTrader
TradingView
Валюта счета
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
Регулирование
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, 199667
FSC (Маврикий), GB24203277
FCA (Великобритания), 434413
CMVM, 433
CMA (ОАЭ), 20200000480
Языки сайта
Английский
Арабский
Болгарский
Немецкий
Испанский
Французский
Венгерский
Итальянский
Нидерландский
Португальский
Русский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Болгарский
Немецкий
Испанский
Французский
Хинди
Итальянский
Нидерландский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Шведский
Турецкий
Украинский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
CET
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Скриншот сайта
Типы счетов
MT4Открыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5
MT5Открыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
ProfessionalОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5