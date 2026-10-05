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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： ActivTrades
本页面是有关外汇经纪商ActivTrades的描述。它并非ActivTrades官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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FCA (英国), 434413
CMVM, 433
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000480
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