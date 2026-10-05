中文

热门结果

工具

头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
廣告
BBS Markets：外汇交易，最高杠杆可达1:1000
$ £ ¥
¥ £ $

经纪商简介： ActivTrades

本页面是有关外汇经纪商ActivTrades的描述。它并非ActivTrades官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

ActivTrades (activtrades.com)
不支持美国交易者
  • 隔离账户
  • VPS
  • 提供联营方案
  • MAM
  • 免费培训
  • 电话交易
訪問

公司
ActivTrades Plc.
成立于: 2001
自上線以來: 2007
經紀人評級
ActivTrades
9.7 / 10
87 合格评论
查看評論
禁止的國家
美國
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
SOFORT
比特币
AstroPay
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天)
MetaTrader 5 (限制 30 天)
ActivTrader
TradingView
账户货币
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
监管
巴哈马证券委员会, 199667
FSC (毛里求斯), GB24203277
FCA (英国), 434413
CMVM, 433
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000480
网站语言
阿拉伯
保加利亚
西班牙
匈牙利
意大利
荷蘭語
葡萄牙語
支持语言
阿拉伯
保加利亚
西班牙
印地
意大利
荷蘭語
波兰
葡萄牙語
羅馬尼亞語
瑞典語
土耳其
乌克兰
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Teams
服务器时区
CET
虚拟专用服务器
免费
網站截圖

類似經紀人