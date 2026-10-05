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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: ActivTrades
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ActivTrades. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ActivTrades، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
ActivTrades Plc.
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
SOFORT
بتكوين
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أيام)
ActivTrader
TradingView
عملات الحساب
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, 199667
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24203277
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 434413
CMVM, 433
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000480
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الإيطالية
الهولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الإيطالية
الهولندية
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السويدية
التركية
الأوكرانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
CET
VPS للمتداولين
مجاني
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
MT4فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5
MT5فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
Professionalفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5