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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: ActivTrades
Esta página describe el bróker de Forex ActivTrades. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
ActivTrades Plc.
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
SOFORT
Bitcoin
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días)
ActivTrader
TradingView
Divisas de la cuenta
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
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EUR/USD
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USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
Regulación
Comisión de valores de las Bahamas , 199667
FSC (Mauricio), GB24203277
FCA (Reino Unido), 434413
CMVM, 433
CMA (EAU), 20200000480
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Búlgaro
Alemán
Español
Francés
Húngaro
Italiano
Neerlandés
Portugués
Ruso
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Búlgaro
Alemán
Español
Francés
Hindi
Italiano
Neerlandés
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Sueco
Turco
Ucraniano
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
CET
VPS para traders
Gratis
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
MT4Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5
MT5Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
ProfessionalAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Spread betting
Cryptocurrencies
1:5