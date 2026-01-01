Скрипт Delete All Pending Orders для MT4

Отложенные ордера - важный аспект работы на рынке Форекс и торговли в целом. Фактически, некоторые стратегии полностью основаны на отложенных ордерах. Ниже вы узнаете об отложенных ордерах и о том, как выставлять и удалять множественные и противоположные отложенные ордера в MetaTrader. Вы также сможете загрузить бесплатный скрипт с открытым исходным кодом для удаления всех отложенных ордеров в MT4 всего несколькими щелчками мыши.

Что такое отложенные ордера?

Существует два основных типа ордеров:

Ордера по рынку

Отложенные ордера

Ордера по рынку - это те ордера, которые немедленно передаются брокеру и исполняются по текущей рыночной цене.

Отложенные ордера, это, с другой стороны, ордера, которые подаются брокеру, но с указанием исполнить их по определенной цене.

Отложенные ордера обычно делятся на четыре основных подтипа:

Стоп-ордера на покупку

Лимитные ордера на покупку

Стоп-ордера на продажу

Лимитные ордера на продажу

Используемый ордер зависит от направления торговли, цены входа и текущей цены.

Эти изображения демонстрируют различия между четырьмя типами отложенных ордеров:

Стоп-ордер на покупку — ордер, размещенный выше цены и срабатывающий при повышении цены

Лимитный ордер на покупку — ордер, размещенный ниже цены и срабатывающий при снижении цены

Стоп-ордер на продажу — ордер размещенный ниже цены и срабатывающий при падении цены

Лимитный ордер на продажу — ордер, размещенный выше цены и срабатывающий при повышении цены

Отложенные ордера в MT4

Платформа MetaTrader позволяет управлять всеми четырьмя вышеперечисленными типами отложенных ордеров, но с некоторыми ограничениями.

Если вы хотите создать новый отложенный ордер, вы можете сделать это, создав новый ордер и выбрав Отложенный ордер.

Затем можно выбрать тип отложенного ордера, цену открытия, а также дополнительные уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Для редактирования или удаления отложенного ордера можно воспользоваться вкладкой Сделка и управлять отложенными ордерами по одному.

Одним из самых больших ограничений в MT4 для тех, кто активно использует отложенные ордера, является то, что в MetaTrader можно обновлять или удалять только один отложенный ордер за раз.

Зачем открывать противоположные отложенные ордера на покупку/продажу

Бывают случаи, когда трейдерам необходимо одновременно открыть противоположные отложенные ордера. Но зачем?

Одновременное открытие противоположных позиций может рассматриваться как хеджирование или ограничение риска, но это не следует путать с противоположными отложенными ордерами.

Противоположные отложенные ордера подобны триггерам, ожидающим наступления условия для исполнения ордера.

Некоторые стратегии основаны на том, что противоположные отложенные ордера открыты и готовы к исполнению.

Обычно это делается, когда стратегия предполагает использование преимуществ быстрого движения цен.

Когда цена движется быстро, трейдер может не успеть за движением, а отложенный ордер всегда готов к срабатыванию. В случае если ценовое действие происходит, когда компьютер находится без присмотра, очень помогает наличие готовых отложенных ордеров.

Ниже приведены примеры использования нескольких противоположных отложенных ордеров на покупку/продажу.

Торговля на новостях с противоположными отложенными ордерами

Новости, как правило, являются причиной повышенной волатильности на рынке. Часто перед выходом важной запланированной новости, можно наблюдать снижение волатильности в ожидании результата отчета или деталей новостного релиза.

В этом случае трейдеры, торгующие на новостях, предпочитают выставлять противоположные отложенные ордера, чтобы поймать движение цены после выхода новости.

Торговля на прорывах с противоположными отложенными ордерами

Торговля на прорывах - еще одна популярная стратегия. Когда цена находится в диапазоне в течение некоторого времени, трейдеры начинают ожидать прорыв.

Некоторые трейдеры делают ставку на прорыв и размещают противоположные стоп-ордера на покупку и стоп-ордера на продажу на границах диапазона.

Таким образом, они могут поймать прорыв в тот момент, когда он произойдет.

Торговля на откатах с противоположными отложенными ордерами

Стратегия торговли на откатах аналогична стратегии прорыва.

Когда цена находится в диапазоне в течение некоторого времени, некоторые трейдеры могут ожидать дальнейшей консолидации.

Эти трейдеры делают ставку на откат цены после того, как она коснется краев, поэтому они размещают противоположные лимитные ордера на покупку и лимитные ордера на продажу на краях диапазона.

Как открыть противоположные отложенные ордера на покупку/продажу в MT4?

Как уже говорилось, МТ4 не позволяет управлять несколькими отложенными ордерами одновременно через графический интерфейс. Однако существуют инструменты, которые могут помочь в этом.

Если вы хотите иметь возможность одновременно подавать противоположные отложенные ордера на покупку и продажу, то вам поможет следующий инструмент:

Советник One Click Trading Pro для MetaTrader 4 позволяет выставлять противоположные ордера всего одним щелчком мыши.

Вы сможете устанавливать цену открытия, расстояние и другие параметры.

Как удалить несколько отложенных ордеров (скрипт)

Что касается удаления нескольких противоположных отложенных ордеров на покупку/продажу, то MT4 не может сделать это одним щелчком мыши.

Однако вы можете загрузить этот бесплатный простой скрипт, чтобы удалить противоположный отложенный ордер одним щелчком мыши.

Доступные параметры

Скрипт поддерживает ряд входных параметров, позволяющих отфильтровать отложенные ордера, которые необходимо удалить, а также процесс выполнения удаления.

Скачать Скрипт доступен для бесплатного скачивания: скрипт Delete All Pending Orders Скачать

Установка скрипта Delete All Pending Orders в MT4

Для установки скрипта следуйте приведенным ниже инструкциям:

Загрузите файл скрипта. Откройте папку данных MetaTrader 4 (через Файл→Открыть папку с данными). Откройте папку MQL4. Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4. Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список скриптов, щелкнув правой кнопкой мыши по подокну Навигатор платформы, а затем нажмите Обновить.

Вы также можете ознакомиться с более подробной инструкцией по выполнению установки.

Убедитесь, что вы включили функцию Разрешить торговлю в реальном времени во вкладке Общее при исполнении данного скрипта, а также в меню платформы Инструмент→Опции→Советники. В противном случае скрипт не сможет удалить ни один ордер.

Заключение

Отложенные ордера являются мощным инструментом для трейдеров, но в некоторых случаях MT4 ограничивает их использование. К счастью, вы можете воспользоваться функцией One Click Trade Pro и одновременно открывать противоположные отложенные ордера на покупку и продажу.

Если вы хотите удалить несколько отложенных ордеров, скачайте и используйте представленный здесь скрипт.